Google выпустила восьмую версию Android
00:07, 22 августа 2017Наука и IT
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Восьмая версия операционной системы Android получила название Oreo.
Android Oreo / blog.google
Google официально представила новую версию операционной системы Android, сообщается в блоге компании, передает republic.
Она получила название Android Oreo (Google традиционно дает версиям ОС названия сладостей).
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В презентации ОС указано, что она запускается в два раза быстрее, устанавливает лимит фоновой активности, содержит новые эмоджи и позволяет использовать сохраненные в Chrome логины и пароли в приложениях.
Кроме того, на иконках приложений появится индикатор непрочитанных уведомлений, также Android Oreo позволит выключать оповещения отдельных программ. В ОС, кроме того, обновлен экран настроек.
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