Google выпустила восьмую версию Android

Google официально представила новую версию операционной системы Android, сообщается в блоге компании, передает republic.

Она получила название Android Oreo (Google традиционно дает версиям ОС названия сладостей).

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В презентации ОС указано, что она запускается в два раза быстрее, устанавливает лимит фоновой активности, содержит новые эмоджи и позволяет использовать сохраненные в Chrome логины и пароли в приложениях.

Кроме того, на иконках приложений появится индикатор непрочитанных уведомлений, также Android Oreo позволит выключать оповещения отдельных программ. В ОС, кроме того, обновлен экран настроек.