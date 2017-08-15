"Что сердце подскажет": зрители определили самые драматичные сцены "Игры престолов" по пульсу

Разработчики мобильного приложения Cardiogram для «умных» часов Apple Watch провели необычный эксперимент, приуроченный к старту нового сезона «Игры престолов».

Читайте также"Хакеры не помешали": последняя вышедшая в эфир серия "Игры престолов" побила все рекорды

Порядка 300 человек приняли участие в просмотре первых 4 серий нового сезона. А в это время у них снимались показания пульса.

В ходе эксперимента было проведено порядка 2,3 млн измерений, в результате чего выяснилось, что даже ожидание выхода любимой серии ускоряло сердцебиение. Но сильнее всего зрители реагировали на драматические сцены, а не кровавые или жестокие, пишет "Технот".

Так, пятое место заняла сцена тяжелого разговора Дейенерис с «шептуном» Варисом, в которой она упрекает его в прошлой службе на противников из домов Баратеонов и Ланнистеров. Варису при поддержке Тириона удается объясниться, однако средняя частота пульса у зрителей достигает при этом 76 ударов в минуту.

Читайте такжеДжон Сноу против армии мертвецов: в сети опубликовали трейлер 6 эпизода "Игры престолов" (видео)

Третью и четвертую позиции с 83 уд/мин делят две сцены: предложение брака, с которым к Серсее Ланнистер явился морской разбойник Эурон Грейджой, а также спор Дейенерис с приехавшими к ней на Драконий камень Давосом и Джоном Сноу, завершающийся эффектной фразой «не имеет значения, чей скелет будет сидеть на Железном Троне».

Второе место, как и ожидалось, получил эпизод мести Арьи Старк клану Фреев – жестокое начало сезона поднимало пульс зрителей до 83,2 удара в минуту. Лидером же по воздействию стала сцена атаки Джейме Ланнистера на Дейенерис и ее уже вполне взрослого дракона Дрогона (четвертая серия) – целый 91 удар в минуту.