Tesla проведет испытания беспилотного грузовика в пустыне Невады

Tesla собирается протестировать беспилотный электрический грузовик в пустыне штата Невада, сообщает Reuters. Во время испытаний грузовики должны будут действовать группами и следовать за ведущей машиной. По данным агентства, компания вплотную приступила к созданию рабочего прототипа.

Читайте такжеTesla установила новый мировой рекорд: свыше тысячи километров без подзарядки9 августа в Сан-Франциско прошла встреча руководства компании и департамента транспорта Невады, посвященная созданию автономных грузовиков Tesla. По словам главы департамента Джессики Гонзалез, компания пока не делала запрос о лицензии на эксплуатацию такого вида транспорта.

Ранее основатель Tesla Илон Маск сообщил о разработке электрогрузовика и пообещал, что модель будет представлена в сентябре 2017 года. Ранее в апреле успешные испытания беспилотных грузовиков провел китайский автопроизводитель FAW Jiefang. В июле шведская компания Scania объявила о начале испытаний на дорогах своих автономных грузовиков и автобусов.