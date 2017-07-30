В Tesla назвали победителей конкурса фанатских рекламных роликов
Производитель электрокаров объявил конкурс на лучшее фанатское видео-рекламу Tesla.
Накануне, 28 июля, основатель и генеральный директор Tesla Элон Маск назвал победителей конкурса фанатских видео Project Loveday. Об этом пишет TJournal.
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Третье место досталось ролику Сони Ясански с "супербыстрым" обзором Tesla.
Второе место занял автор YouTube-канала Everyday Astronaut, снимающий свои видео в костюме астронавта.
Победителем конкурса стал Маркес Браунли, продемонстрировавший вместительность Tesla.
Сообщается, что идею конкурса Элону Маску в марте 2017 года подсказала 10-летняя школьница Брия Лавдэй (Bria Loveday). В школе Лавдэй дали задание: обратиться с предложением или просьбой к любому бизнесмену на планете. Пятиклассница выбрала Маска, поскольку её отец работает редактором в издании об автомобилях Motor1. Он опубликовал письмо девочки в "Твиттере", а Маск поддержал идею такой рекламной кампании.
Ранее УНИАН сообщал, что американский автопроизводитель Tesla накануне вечером передал ключи от первых 30 электромобилей новой Model 3 их владельцам.