В сеть "слили" фото реального iPhone 8 в новом цвете

В сети опубликовали первое реальное фото нового iPhone 8 в необычном цвете – медном, передает The Inquirer со ссылкой на соцсети КНР Weibo.

На фото видно смартфоны в трех цветах – белом, черном и медном. Согласно фотографиям, на задней панели смартфона отсутствует сканер отпечатков пальцев.

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Источники сообщают, что планируется три версии смартфона – люксовый iPhone 8 с OLED-экраном 5,8 дюймов, также смартфон с 4,7-дюймовым LCD-дисплеем и с 5,5-дюймовым LCD-экраном.

Как сообщал УНИАН ранее, в коде прошивки умной колонки HomePod от Apple нашли подтверждение слухов об iPhone 8. В ПЗ упоминается новый способ защиты, а также содержится изображение смартфона.

Разработчики обнаружили, что в прошивке множество раз повторяется строка BKFaceDetect, который, скорее всего, относится к системе распознавания лица. По слухам, она будет работать на основе инфракрасной камеры, сканирующей лицо.