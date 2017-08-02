Windows 10 введет функцию управления компьютером при помощи взгляда
Пользователям Eye Control также будут доступны подсказки, которые еще больше упрощают процесс печати взглядом.
Частью операционной системы Windows 10 станет функция Eye Control, которая помогает пользователям с нарушениями моторно-двигательной системы управлять компьютером. Цель Microsoft - сделать максимум возможностей Windows доступными для использования без традиционных средств управления, сообщается в пресс-релизе компании, опубликованном на сайте RNS.
Читайте такжеMicrosoft представила обновление Windows 10Суть метода заключается в том, что пользователь сможет печатать текст при помощи виртуальной клавиатуры, задерживая взгляд на первой букве слова и быстро проводя глазами по всем следующим символам.
24 июля Microsoft сообщила в своем блоге об удалении и прекращении активной разработки некоторых продуктов. В частности, в список устаревших программ попали Microsoft Paint, IIS 6 Management Compatibility и IIS Digest Authentication.