Windows 10 введет функцию управления компьютером при помощи взгляда

Частью операционной системы Windows 10 станет функция Eye Control, которая помогает пользователям с нарушениями моторно-двигательной системы управлять компьютером. Цель Microsoft - сделать максимум возможностей Windows доступными для использования без традиционных средств управления, сообщается в пресс-релизе компании, опубликованном на сайте RNS.

Читайте такжеMicrosoft представила обновление Windows 10Суть метода заключается в том, что пользователь сможет печатать текст при помощи виртуальной клавиатуры, задерживая взгляд на первой букве слова и быстро проводя глазами по всем следующим символам.

24 июля Microsoft сообщила в своем блоге об удалении и прекращении активной разработки некоторых продуктов. В частности, в список устаревших программ попали Microsoft Paint, IIS 6 Management Compatibility и IIS Digest Authentication.