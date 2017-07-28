Генетики нашли потомков библейского народа на территории современного Ливана

Генетики обнаружили потомков жителей легендарного библейского Ханаана, население которого считалось уничтоженным.

Оказалось, что потомки ханаанцев живут на территории современного Ливана, хотя в Библии сообщалось, что весь народ "истребили мечом", пишет Новое время со ссылкой на Science Alert .

Генетический анализ 4000-летних человеческих останков, идентифицированных как жители Ханаана показал: маловероятно, что древнее население было полностью уничтожено. Таким образом, появились новые данные о древней истории народов Ближнего Востока.

Ученые полагают, что ханаанцы сочетали в себе гены местных фермеров, которые жили на Ближнем Востоке со времен неолита, и мигрантов с востока, которые прибыли в регион примерно пять тысяч лет назад. Современные ливанцы являются прямыми потомками ханаанцев. Впрочем, с генетической точки зрения они не являются "чистыми" ханаанцами, так как примерно три тысячи лет назад они смешались с пришлыми народами.

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"Это был приятный сюрприз, что у нас появилась возможность извлекать и анализировать ДНК из 4000-летних человеческих останков, найденных в горячей среде, которая не слишком хорошо сохраняет ДНК. Мы преодолели эту проблему путем взятия проб из очень жесткой кости черепа с высокой плотностью древней ДНК", - рассказал ведущий исследователь Марк Хабер из Института Сангера в Кембридже.

Отмечается, что новое открытие позволит обнаружить другие следы этого малоизученного библейского народа, и раскрыть пока неизвестные детали из их истории.