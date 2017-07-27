В такси Дубая устанавливают "умные" счетчики

Новые высокотехнологичные счетчики устанавливают в более чем 10,5 тыс такси Дубая, передают "Русские Эмираты". С помощью системы Makani устройства будут способны точно определять местоположение, искать адреса и обновлять карты.

Читайте такжеВ Дубае запускают "умные" школьные автобусыУправление по дорогам и транспорту (RTA) объявило, что все такси в Дубае будут оснащены «умными» счетчиками к концу июня 2018 года. Стоимость проекта оценивается в 68,8 млн дирхамов ($18,7 млн).

Новая система также имеет опцию Out of Service, которая позволяет водителям сделать 90-минутный перерыв в течение смены. Клиенты также смогут узнать, что водитель завершает смену.

Счетчики будут связаны с системой безопасности для контроля скорости движения такси.

Специальные датчики способны обнаружить, что пассажир сел в такси, и не позволят водителю забыть включить устройство.

Уже завершена установка 4850 устройств по состоянию на июнь, число которых, как ожидается, возрастет до 7850 к концу года.

Около 5 тыс. такси подключены к системе Makani или к адресной системе Дубая. В первой половине года посредством этих каналов было обработано около 118 тыс. запросов.

Маттар Аль Тайер, генеральный директор и председатель совета директоров RTA, сказал, что управление продолжит модернизацию услуг такси с помощью интеллектуальных систем и высокотехнологичных устройств для удовлетворения потребностей клиентов.