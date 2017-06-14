Аэропорт Дубая станет первой безбарьерной авиагаванью в мире

Дубайский международный аэропорт станет первым в мире "безбарьерным" авиатерминалом: в нем будут установлены инновационные системы распознавания лиц, которые полностью устранят очереди на паспортный контроль, сообщают "Русские Эмираты".

Читайте такжеВ Дубае к 2030 году появится участок роботов-полицейских Компания "Аэропорты Дубая", управляющая воздушными гаванями эмирата, сообщила, что Генеральный директорат по вопросам резидентства и международным делам, подписал соглашение с британским старт-апом ObjectTech, который установит в терминалах биометрические тоннели, которые будут сканировать лица пассажиров, когда они, прибыв в терминал, отправляются получать багаж.

Компания ObjectTech сообщила, что создаст первую в мире "границу без барьеров", в которой будут совмещены технологии снятия биометрических данных и преимущества блокчейн.

Предполагается, что пассажиры, прибывающие в терминал, смогут отправляться напрямую получать багаж, минуя паспортный контроль, и смогут отметиться о прибытии в страну на ходу, используя оцифрованный паспорт, в котором содержатся данные об отпечатках пальцев и фото сетчатки глаза. Сканирование лиц будет выполняться при помощи технологии LIDAR, которую сегодня используют беспилотные автомобили Google.

На прошлой неделе директорат сообщил о запуске нового проекта "умный кошелек", который позволяет использовать смартфоны вместо паспортов при отправлении и прибытии в Терминал 3 Дубайского международного аэропорта.