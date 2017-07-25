Ученые доказали, что алкоголь улучшает память

Ученые из Эксетерского университета доказали, что алкоголь действительно улучшает память, в том числе и в домашних условиях. Об этом пишет сайт N+1 со ссылкой на журнал Scientific Reports.

Согласно результатам экспериментов, люди, употребляющие спиртное после обучения, запоминают материал лучше тех, кто не пил вообще.

Принято считать, что алкоголь в целом негативно влияет на нашу способность хранить воспоминания. Но, как правило, нам труднее запомнить информацию, полученную после интоксикации. При этом несмотря на то, что спиртное действительно угнетает антероградную память, оно, в то же время, способствует улучшению ретроградной памяти — люди лучше запоминают информацию, полученную до употребления алкоголя.

Авторы исследования решили сделать свое исследование более реалистичным, поместив испытуемых в более естественные условия и позволив им самостоятельно решать, сколько они хотят выпить.

В исследовании приняли участие 88 человек в возрасте от 18 до 54 лет (средний возраст 23 года), большая часть из которых были мужчинами. Сначала добровольцы, находившиеся у себя дома, должны были запомнить слова, которые похожи на настоящие, но содержат лишние буквы (например, frenzylk от слова frenzy, ярость). После того, как психологи удостоверились, что испытуемые справились с задачей, половине из них было предложено за два часа выпить столько спиртного, сколько они посчитают нужным. По окончании перерыва, участники эксперимента выполняли еще одно задание на запоминание изображений, после которого им было разрешено продолжить пить.

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На следующее утро ученые измерили количество алкоголя в крови добровольцев, а также попросили их сказать, сколько примерно они вчера выпили. В среднем, общая доза спирта на одного человека составила 82,59 грамм (около стакана водки), а среднее за двухчасовой перерыв – 53,38 грамм. Затем все испытуемые прошли тест на память. В то время как контрольная группа, которая пила безалкогольные напитки, помнила примерно одинаковое количество слов как до двухчасового перерыва, так и на следующее утро, у тестовой группы оно заметно возросло (p < 0.008). При этом эффект был сильнее выражен у тех, кто выпил больше, что согласуется с результатами прошлых работ. В случае с изображениями, ученые нашли заметные отличия лишь в контрольной группе, которая на следующий день вспомнила меньше картинок.

Таким образом, исследование подтвердило, что алкоголь улучшает способность запоминать полученную накануне информацию не только в лаборатории с контролируемыми дозами, но и при употреблении в домашних условиях. Пока что точного объяснения у этого феномена нет. Психологи предполагают, что это может быть связано с облегчением консолидации, а также с влиянием алкоголя на процессы, происходящие в мозге во время сна.

Ранее сообщалось, что ученые создали искусственный заменитель алкоголя.