Facebook патентует модульный смартфон

Подразделение Facebook Building 8 занимается разработкой модульного смартфона, на который уже подало патентную заявку.

Патент предназначен для некоего "модульного электромеханического устройства", которое включает динамик, микрофон, сенсорный дисплей, GPS и может работать как телефон, пишет Новое время со сылкой на Business Insider.

Авторы патента отмечают, что многие компоненты электроники быстро становятся устаревшими, хотя формально они работают. Предполагается, что модульная система позволит пользователям менять местами различные компоненты устройства по мере необходимости.

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В проекте Facebook принимают участие специалисты, ранее работавшие над модульной системой Project Ara от Google. В частности, подразделение Facebook возглавляет Регина Дуган, которая ранее руководила группой Google Advanced Technology and Projects. Последняя, в частности работала над Project Ara.

Пока неясно, какие именно устройства будет использовать модульная система. Тем не менее, люди, знакомые с вопросом, сказали Business Insider, что сотрудники Building 8 в значительной степени сосредоточены на разработке модулей камеры и технологии машинного обучения. Модульное устройство сможет функционировать в качестве телефона или своеобразного аналога колонки Amazon Alexa.