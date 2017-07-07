В Китае вывели первую клонированную ГМО-собаку (фото)

17:39, 07 июля 2017
Наука и IT
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Лун Лун — первая клонированная из соматической клетки собака в Китае.

Собака родилась 28 мая / фото SinoGene

Ученые китайской компании Sinogene вывели первую в мире генномодифицированную клонированную собаку породы бигль по кличке Лун Лун, передает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

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"28 мая в лаборатории компании Sinogene родилась первая в Китае клонированная из соматической клетки собака породы бигль по кличке Лун Лун. Лун Лун — первая клонированная из соматической клетки собака в Китае и первая клонированная собака в мире, выведенная методом нокаута гена (метод молекулярной генетики, при котором из организма удаляют или делают неработоспособными заданные гены, – УНИАН.)", — говорится в сообщении.

Китай стал второй после Южной Кореи страной в мире, которая смогла самостоятельно освоить технологию клонирования из соматической клетки.

Как сообщал УНИАН, команда исследователей из Филадельфии создала искусственную матку. В ней ученые выращивают живого недоношенного ягненка.

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Теги: #ГМО-собака#клонированная собака#клонирование собак в Китае