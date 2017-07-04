Ученые предупредили, что Земле грозит холод

Такой вывод сделали ученые в результате наблюдения за "солнцетрясениями". Активность звезды определяется по количеству вспышек и пятен на Солнце, количество которых связано с изменением магнитного поля.

Цикл солнечной активности (от максимума до максимума) продолжается 11 лет. В те годы, когда Солнце активно, усиливаются магнитные бури, которые вызывают проблемы со здоровьем у людей и технические проблемы, передает "РИА Новости" со ссылкой на публикацию в журнале MNRAS.

Как объясняют ученые, до недавнего времени Солнце находилось в фазе так называемого великого солнечного максимума, в ходе которого активность светила была несколько выше многолетней нормы. Однако нынешний, 24-й цикл, начавшийся в январе 2008 года, оказался рекордно слабым, и одно время астрономы опасались того, что светило впадает в "спячку", однако возобновление его активности в 2015 году частично развеяло эти подозрения.

Ученые нашли первые свидетельства того, что внутри Солнца могут происходить фундаментальные изменения в том, как работает его магнитное поле, порождающее пятна и вспышки активности, изучая данные по "солнцетрясениям", которые бирмингемская обсерватория BiSON собирала с 1985 года по нынешний день.

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За этот период, как рассказывают ученые, три цикла солнечной активности сменили друг друга. Один из них, 22-й, был "нормальным", а два последних — неожиданно слабыми. Наблюдая за тем, как акустические волны, порождаемые процессами в верхних слоях Солнца, распространяются по его недрам, ученые пытались понять, поменялся ли характер работы магнитных полей в его недрах и манера движения потоков плазмы, порождающих эти поля.

Как показали данные наблюдения, в недрах Солнца действительно происходит что-то непонятное, следы чего не исчезали полностью с началом каждого нового солнечного цикла. К примеру, снимки и данные с BiSON показывают, что толщина слоя, где рождаются приповерхностные магнитные поля, с каждым новым циклом уменьшалась, что повлияло на поведение пятен на поверхности светила.

Кроме того, изменилось и то, как движется поверхность Солнца — в последние два цикла вращение светила замедлилось в его приполярных регионах, расположенных в районе 60-й параллели южной и северной широты.

Почему это произошло, астрономы пока не знают, как и того, будет ли это продолжаться в ходе следующего цикла активности, который начнется через два года. Сейчас число пятен на Солнце постепенно падает, и ученые ожидают, что их число опять может достичь рекордно малых значений.

Если тренды 24-го цикла повторятся, то тогда, как считают ученые, вполне возможно наступление некого аналога Маундеровского минимума, периода аномального спокойствия на Солнце в 1645-1715 годах, с существованием которого связывают длительный период похолодания климата в начале Нового времени.