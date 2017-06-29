В Дубае улицы будут патрулировать беспилотные полицейские авто

Сами машины будут достаточно миниатюрными, внешне больше похожими на детские. Однако благодаря специальным биометрическим устройствам, они будут сканировать все вокруг себя, говорится в сюжете ТСН. Изображения сравнивать с имеющимися в базах данных, например разыскиваемых преступников.

Читайте такжеВ Дубае к 2030 году появится участок роботов-полицейских «Автономные патрульные машины будут оборудованы камерами, подключенными к главному управлению полиции Дубая, ведущие трансляцию того, что происходит на улицах города, в режиме реального времени», - заявил офицер отдела развития инновационных технологий полиции Салим аль Маре, передают "Русские Эмираты".

Полицейский также добавил, что патрульные машины будут оборудованы специальными датчиками для обнаружения подозрительных лиц, мест, либо поврежденных транспортных средств. Также автомобили будут оборудованы дроном отпечатков пальцев - это позволит подготовить сотрудников полиции Дубая к самым непредсказуемым ситуациям.