Вирус-вымогатель на Днепропетровщине успел заразить сеть нескольких банков, курьерской службы и поставщиков газа

Массивная кибер-атака на компьютерные системы в Украине добралась и до Кривого Рога. Компьютерный вирус Peter.A, по аналогии с вирусом WannaCry инфицирует компьютеры по всей стране.

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Попав на компьютер жертвы, зловред производит шифрование персональных файлов системы. После этого на мониторе компьютера отображается уведомление с требованием заплатить выкуп за сохранность файлов пользователя. Цена вопроса - 300 долларов в Bitcoin.

По данным 1kr.ua, в Кривом Роге вирус Peter.A успел заразить локально-вычислительную сеть нескольких коммерческих банков, компьютеры курьерской службы, промышленных предприятий, поставщиков газа, услуг связи, крупные торговые сети и рядовых пользователей.