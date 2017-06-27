Полиция зафиксировала уже более 20 сообщений о вмешательстве в работу компьютеров

16:37, 27 июня 2017
Наука и IT
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После получения сообщений о хакерских атаках на место выезжают специалисты Департамента киберполиции и других профильных служб.

Сообщение о вмешательстве в работу ПК продолжают поступать / фото УНИАН

По состоянию на этот час в Департамент киберполиции НПУ поступило уже 22 сообщения о вмешательстве в работу персональных компьютеров.

Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Трокало на своей странице в Facebook.

«По состоянию на сейчас в Департамент киберполиции НПУ поступило уже 22 сообщения о вмешательстве в работу персональных компьютеров. Это сообщение как от государственных, так и частных учреждений. В частности, есть обращение и от одного из мобильных операторов. Аналогичные сообщения поступают и в региональные представительства Департамента киберполиции. Сообщения о вмешательстве в работу персональных компьютеров продолжают поступать. Все они фиксируются», - написал он.

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По словам Трокала, после получения таких сообщений - на место выезжают специалисты Департамента киберполиции и других профильных служб, которые работают над противодействием распространению вируса, а также ликвидацией его последствий.

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Теги: #Масштабная хакерская атака в Украине#киберполиция Украины