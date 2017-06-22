К Земле приближается опасный астероид

Ученые NASA наблюдают за этим астероидом еще с 2010 года. После его открытия он получил имя 441987 (2010 NY65). По предварительным подсчетам, небесное тело максимально приблизится к Земле уже 24 июня, передает VistaNews.

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Астероид движется со скоростью 46 тыс. километров в час. В диаметре он составляет 300 метров. По последним данным, если ничего не изменится и астероид не сдвинется с рассчитанного пути, к Земле "незваный гость" приблизится утром 24 июня. Он пройдет мимо планеты на расстоянии 3 млн километров.

Свечение астероида будет излучать яркость, сопоставимую с 17-звездной величиной. Ученые не могут однозначно сказать, насколько это сближение рискованно для жизни людей. Поэтому астрофизики отмечают, что астероид можно считать "потенциально опасным".

Как сообщали ученые, в 2022, а позднее — в 2025, 2032 и 2039 годах, наша планета будет подвергаться повышенной опасности столкновения с небесными телами астероидного размера.