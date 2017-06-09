Японская компания купила знаменитую Boston Dynamics

Японский телекоммуникационный холдинг SoftBank договорился с американской компанией Alphabet о покупке подразделения Boston Dynamics, занимающегося разработкой роботов. Как передает N+1 со ссылкой на Bloomberg, подробности соглашения не раскрываются.

Неизвестно также, останется ли Boston Dynamics структурным подразделением холдинга SoftBank или будет передана фонду Vision Fund. Этот инвестиционный фонд, основанный владельцем SoftBank Масаёси Соном, занимается инвестициями в технологические компании.

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Параллельно с покупкой Boston Dynamics японский холдинг договорился и о приобретении японской компании Schaft. Эта фирма занимается разработкой двуногих, в том числе антропоморфных, роботов. Подробности этой сделки также не уточняются. Как отмечает агентство, SoftBank прежде инвестировала в разработки роботов, однако заметных результатов это пока не дало. Вероятно теперь с покупкой двух компаний будет создан робототехнический концерн.

Boston Dynamics известна разработкой различных шагающих роботов. Компания стала знаменитой в 2005 году, когда представила разрабатываемого для военных четырехногого робота BigDog.

Boston Dynamics принадлежала Alphabet с 2013 года.