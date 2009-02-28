Началась раздача бесплатных iPhone в Японии

Японский сотовый оператор Softbank Mobile начал раздачу бесплатных восьмигигабайтных iPhone в обмен на подписание двухлетнего контракта на услуги сотовой связи. Об этом сообщает Fortune.

Стоимость модели с 16 гигабайтами памяти сократилась с 350 до 118 долларов. Кроме того, с 62 до 45,6 доллара сократилась ежемесячная плата за передачу данных. Средний ежемесячный счет в этом случае составит для пользователей iPhone около 150 долларов.

Softbank Mobile имеет эксклюзивное право на продажу iPhone в Японии. Продажи телефона идут не так хорошо, как на других рынках из-за того, что iPhone мало приспособлен к запросам японских пользователей. В частности, он не поддерживает функцию электронного бумажника, не обладает сменными панелями, оснащен слабой по меркам рынка камерой и неудобен для набора японских SMS.

Лента.ру