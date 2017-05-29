Лунный аппарат NASA столкнулся с метеоритным потоком (фото)

Лунный орбитальный аппарат NASA столкнулся с метеоритным потоком, после чего продолжил двигаться по маршруту. Об этом сообщил руководитель научной программы NASA Марк Робинсон, передает The Space Reporter.

В корпус лунного аппарата попал небольшой осколок, летевший с высокой скоростью, "быстрее пули". Отмечается, что метеоритный поток появился на маршруте аппарата во время съемки и спровоцировал эффект "дрожащей камеры".

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Сначала ученые подумали, что вибрировал сам аппарат, но ведь снимки с других камер были четкими. Это натолкнуло их на мысль о том, что виной всему был осколок, попавший в камеру.

При изучении испорченного снимка в NASA выяснили, что размер этого метеорита составил 0,8 миллиметра, а скорость - 7 километров в секунду.

Робинсон рассказал, что это произошло еще в октябре 2014 года, но в NASA это замалчивали.

Как сообщал УНИАН, ранее ночное небо над горным хребтом Чанбайшань в Китае озарил небывалой интенсивности метеоритный дождь.