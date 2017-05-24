В Украину приедет сооснователь Apple

В этом году в сентябре Украину посетит легендарная в IT-сообществе личность: сооснователь Apple и первый бизнес-партнер Стива Джобса — Стив Возняк. 30 сентября он выступит во "Дворце спорта" на форуме Olerom Forum 1, передает AIN.UA.

Впервые слухи о визите Возняка в Украину появились, когда об этом написал предприниматель, СЕО Cargofy Стах Возняк, который встречался со Стивом во время своего недавнего приезда в Сан-Франциско в апреле (они не родственники, а просто однофамильцы, хотя оба родом из Буковины).

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Тогда Стив в переписке сообщил, что, возможно, посетит Украину. На тот момент шли переговоры между Возняком и организаторами Forum 1, и на сегодня факт приезда Возняка в Украину подтвердился. "Я бы с удовольствием встретился со многими украинцами. Я чувствую родство с Украиной из-за своего имени. Конечно, буду открыт и к другим приглашениям, если они будут касаться тех же дат", — написал сооснователь Apple.

Пока что деталей о программе приезда Возняка в Украину, кроме даты и организаторов, известно немного. "В основном, спикеры приезжают в Украину с двухдневным визитом, и программа пребывания каждого из них планируется соответственно с подписанными договоренностями. Все, кто впервые приезжает в Украину, конечно же хотят увидеть страну и достопримечательности, познакомиться с традициями и людьми", — сообщают организаторы форума.

Американский изобретатель и инженер Стив "Воз" Возняк познакомился со Стивом Джобсом в начале 1970-х, в 1975 году он создал прототип Apple I, с которого и началась история Apple. Чтобы собрать его первую плату, они с Джобсом продали личные ценности: Возняк — свой научный калькулятор, Джобс — бусик Volkswagen. Уже в апреле 1978 года они с Джобсом основали Apple Computer, Возняк уволился со своей должности в Hewlett-Packard и стал вице-президентом компании по исследованиям и развитию.