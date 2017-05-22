В США представили беспилотный автомобиль-трансформер (видео)

Стартап OSVehicle из Калифорнии показал дизайн и основные функции своего самоуправляемого модульного электромобиля Edit.

По замыслу разработчиков, машина состоит из пяти основных модулей, сообщает Новое время со ссылкой на TechCrunch.

OSVehicle Edit – это своего рода конструктор, состоящий из передней и задней части, крыши, дверей и шасси. Сторонние стартапы смогут взять эту машину за основу для выпуска собственных моделей, чтобы не создавать все с нуля. Это и удешевит, и ускорит их проекты. Тем не менее, уже сейчас OSVehicle Edit является вполне рабочей моделью.

Читайте такжеГолландские студенты разработали первый в мире биоразлагаемый автомобиль (видео)

Пока Edit существует только в виде рендеров и компьютерной модели. В качестве силовой установки предполагается использовать электрическую систему. В случае выпуска серийной версии, согласно разработчикам, машину можно будет сконфигурировать для применения технологии автопилота. Когда новинка станет доступна для заказа – не сообщается.

Разработчики добавляют, что силовую установку стартапы смогут подобрать самостоятельно в соответствии со своими задачами.