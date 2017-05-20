Часть атмосферы Земли могли принести кометы – ученые

Исследователи проанализировали крошечные образцы древнего воздуха, оказавшегося в пузырьках воды, обнаруженных в образцах древнего кварца, передает Gazeta.ru.

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Команда обнаружила, что воздух в породах частично состоит из чрезвычайно редкой формы химического элемента ксенона – U-Xe. Этот компонент отсутствует в земной мантии и не обнаруживается в метеоритах, поэтому, как считают авторы исследования, он был занесен на Землю кометами, причем еще до формирования атмосферы: возраст изученных образцов кварца, взятых из буровых кернов в южноафриканском районе Барбертон, составляет более трех миллиардов лет.

Как отмечают авторы работы, исследование газов, оказавшихся внутри древних пород, открывает новые перспективы к изучению происхождения и эволюции летучих элементов на Земле.