Ученые создали основу для Терминатора из "жидкого металла", которая может бороться с раком

Китайские ученые создали основу «жидкого металла» - аналог вещества, из которого был создан Терминатор Т-1000 из фильма, сообщает ScienceAlert".

Отмечается, что ученые создали капли жидкого металла, которые однажды смогут создать «машины из жидкого металла с автономным питанием».

Жидкие металлы могут использоваться для борьбы с раковыми заболеваниями или для производства моторов роботов, благодаря своей низкой токсичности и способности менять форму.

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Издание сообщает, что обычно жидкие металлы получают, сплавляя галлий, олово и индий, однако при этом на поверхности капель образуется тонкий слой окислов, что делает материал липким и непригодным для использования.

Однако ученые разработали метод, который позволяет изменить свойства жидких капель: их поместили в раствор гидроксида натрия, что позволило им принять сферическую форму. После этого их обрабатывали политетрафторетиленом (тефлоном), в ходе чего частицы последнего покрывали внешний слой капель. В результате исследователям удалось получить шарики жидкого металла, которые не прилипают к поверхности, могут катиться и отскакивать от нее.