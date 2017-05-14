Японский автогигант Toyota поддержала идею создания летающего авто

Японский автогигант Toyota сообщил, что поддержит группу инженеров, которые занимаются разработкой летающего автомобиля.

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Компания согласилась выделить 40 млн иен (352,4 тыс. долларов) стартапу Cartivator, чья штаб-квартира расположен недалеко от города Тойота в центральной Японии.

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Согласно Nikkei Asian Review, группа компаний Toyota дала принципиальное согласие поддержать проект Skydrive, о котором на данный момент известно, что он использует технологию создания беспилотников и будет оснащён тремя колёсами и четырьмя роторами.

30 разработчиков, которые занимаются созданием прототипа, надеются поднять его в воздух к токийской летней Олимпиаде 2020-го года.

Как утверждают в Skydrive, при размерах 2,9 на 1,3 метра, их аппарат будет самой маленькой летающей машиной.

Разработчики ожидают, что автомобиль полетит со скоростью 100 км/ч, поднимаясь над землей на 10 метров.

Сейчас созданием летающего автомобиля заняты экспериментаторы по всему миру: помимо Японии, свои проекты на май 2017 года разрабатывают инициативные группы из Нидерландов, Китая, Германии и США.