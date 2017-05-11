Tesla открыла предварительные заказы новых солнечных батарей в виде черепицы для крыши

Компания Tesla открыла прием предварительных заказов на солнечные панели в виде черепицы для крыши, пишет itc.ua.

Отмечается, что в этом году жители США смогут заменить традиционные солнечные батареи новинкой от Tesla.

В следующем году Илон Маск планирует экспорт своей продукции за границу. Инновационный продукт от Tesla является частью стратегии Маска по продвижению нового образа жизни, что не зависит от ископаемых источников энергии.

Как сообщал УНИАН ранее, миллионер, основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск пообещал решить энергетическую проблему штата Южная Австралия за 100 дней.

Маск предлагает установить для обслуживания потребителей штата солнечные батареи общей мощностью 100 МВт·час.

Свое предложение Маск сделал в "Твиттере" в беседе с одним из учредителей IT-компании Atlassian Майком Кэннон-Бруксом. По словам Маска, компания Tesla или решит проблему снабжения штата электричеством за 100 дней, или подарит эти батареи ему.