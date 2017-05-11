В ЦЕРНе запустили новый ускоритель протонов Linac 4

В Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) запустили новый ускоритель протонов Linac 4, который должен значительно повысить производительность Большого адронного коллайдера.

По словам ученых, ускоритель будет разгонять заряженные частицы до энергии в 160 миллионов электрон-вольт, что в три раза больше, чем возможности его предшественника, передает Euronews.

Специалисты ожидают, что такой уровень энергии откроет новые возможности для исследований.

“Наша главная задача сейчас – представить себе будущее, потому что для создания и изучения таких машин нужно очень много времени. Поэтому надо быть уверенным еще на стадии их строения в том, что они будут полезны тогда, когда заработают. Это касается Linac 4”, – рассказывает руководитель проекта Маурицио Вретенар.

“Вы знаете, в физике мы используем много статистических данных. Для новых открытий нужно много чего сделать с более многочисленными протонами. Все должно быть интенсивнее и качественнее, именно это и станет источником открытий в будущем”, – утверждает технический директор ЦЕРНа Фредерик Бордри.

Ученые надеются, что новый ускоритель поможет в поиске ранее неизвестных науке частиц. А это, в свою очередь, станет толчком к развитию медицины, в частности в борьбе с раком. Не исключено, что благодаря Linac 4 науке удастся раскрыть тайну происхождения Вселенной.