Адронный коллайдер заработает с рекордной скоростью

В среду Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) начинает первые за два года эксперименты по сталкиванию элементарных частиц.

Новые столкновения состоятся на гораздо более высоких скоростях, чем во время первого периода работы адронного коллайдера с 2010 по 2013 год, сообщает BBC Украина.

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Это может помочь физикам найти признаки новых научных явлений.

Ускоритель, расположенный на глубине 100 м под сельской местностью на границе между Францией и Швейцарией, уже провел тестовое сталкивание частиц с энергией 13 трлн электрон-вольт (ТэВ).

При первом запуске машины эта величина достигала 8 ТэВ.

При запуске с удвоенной энергией ученые надеются заглянуть за пределы Стандартной модели.

Ученые планируют впервые выявить так называемые суперсимметричные частицы, или глюино. Если они появятся в коллайдере, это станет первым непосредственным эмпирическим подтверждением существования "темной материи", которая теоретически предвидена в рамках принятой сейчас научным сообществом модели вселенной.

Стандартная модель физики описывает 17 субатомных частиц, в том числе 12 фермионов и 5 бозонов, последний из которых, бозон Хиггса, обнаружили во время предыдущего запуска коллайдера в 2012 году.

"В течение следующих нескольких месяцев частота столкновений значительно возрастет, поэтому к середине лета у нас будет достаточно данных, чтобы начать развивать новую почву в поисках новой физики за пределами Стандартной модели", - рассказал BBC News Дэн Тови, профессор физики элементарных частиц из британского Университета Шеффилда.