Google предложил авторам по 60 долларов за книгу

Google запустил сайт мирового соглашения с авторами, на котором предлагает им по 60 долларов за разрешение отсканировать их книгу для сервиса Google Book Search, демонстрировать краткие отрывки из нее, продавать электронный доступ к отдельным страницам и рекламное пространство на страницах книг. Выплаты будут продолжаться до 5 мая 2009 года.

Поисковик выделит минимум 45 миллионов долларов США в качестве компенсации авторам. Кроме того, в случае коммерческого использования книги авторы получат 63 процента выручки. У авторов остается право изъять уже отсканированные книги из проекта или запретить сканировать их в будущем.

Cумма в 60 долларов является минимальной. Google также готов выплачивать по 15 долларов за каждый полный и по 5 - за каждый неполный вкладыш. Вкладышем по терминологии Google являются дополнительные материалы книги.

Также Google зарезервировал 34,5 миллиона долларов на создание и содержание реестра прав на книги, который позволит обнаружить правообладателей и внести в базы данных их контактную информацию.

Конфликт с литераторами и издателями, длившийся два года, обошелся Google в 125 миллионов долларов.

Лента.ру