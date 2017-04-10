Телескоп Hubble запечатлел звездные ясли в созвездии Девы (фото)

Процесс рождения и эволюции галактик изучен далеко не полностью. Многое о нем могут рассказать процессы, происходящие в так называемых звездных яслях – это части галактик или целые галактики, где звезды формируются с огромной скоростью.

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Одну из таких галактик - NGC 4536 – удалось запечатлеть телескопу Hubble. Она находится в 50 миллионах световых лет от нас в созвездии Девы.

Повлиять на такой всплеск звездообразования могли несколько факторов. В первую очередь необходимы огромные запасы газа. Они могли появиться при очень близком прохождении рядом другой галактики или же при их столкновении.

В "яслях" молодые звезды часто живут недолго и умирают молодыми, поскольку горят очень жарко и быстро исчерпывают свои запасы газа. Эти звезды испускают огромное количество интенсивного ультрафиолетового излучения и оставляют облака ионизированного водорода.