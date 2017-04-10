Ученые назвали 5 органов, которые уже не нужны людям

Британские ученые опубликовали список из 5 органов, которые современному человеку уже не нужны. Среди них - копчик, аппендикс, зубы мудрости, ушные мышцы, третье веко.

Ученые заявили, что все эти органы были нужны древним людям для выживания, однако в современных условиях они не используются, передает 24 канал.

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Копчик, то есть нижняя часть позвоночника, – это остатки хвоста. Аппендикс когда-то принимал участие в пищеварении, однако сейчас он наоборот вредит и создает кучу проблем.

Зубы мудрости предки использовали для пережевывания волокнистой пищи. Однако рацион человека сильно изменился и эти зубы стали не нужными.

Остатки мышц в ухе раньше помогали людям четче улавливать звук. Третье веко, которое расположено во внутреннем углу глаза – это видоизмененная оболочка, которая защищает глаза птиц во время перелета. Человеку же она абсолютно не нужна.