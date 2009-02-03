Иран запустил свой первый спутник
08:18, 03 февраля 2009Наука и IT
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«Надежду» назвали значительным достижением
Иран вывел на орбиту с помощью своей ракеты-носителя Safir первый отечественный спутник, сообщает государственное телевидение.
«Запуск первого отечественного спутника «Надежда» - это значительное достижение иранских ученых, чьи возможности ограничены санкциями ООН», - сообщил телеканал, ведущий видеорепортаж запуска.
В настоящее время на Иран наложены санкции ООН в связи с подозрениями о подготовке Тегераном производства ядерного оружия, отмечает “Газета.ру” со ссылкой на Reuters.
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