Иран запустил свой первый спутник

Иран вывел на орбиту с помощью своей ракеты-носителя Safir первый отечественный спутник, сообщает государственное телевидение.

«Запуск первого отечественного спутника «Надежда» - это значительное достижение иранских ученых, чьи возможности ограничены санкциями ООН», - сообщил телеканал, ведущий видеорепортаж запуска.

В настоящее время на Иран наложены санкции ООН в связи с подозрениями о подготовке Тегераном производства ядерного оружия, отмечает “Газета.ру” со ссылкой на Reuters.