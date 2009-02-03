Google запустил трехмерную карту дна Мирового океана

Компания Google объявила о запуске нового проекта Google Ocean, который представляет собой трехмерную карту дна Мирового океана, сообщает AFP 2 февраля.

C помощью нового сервиса пользователи получат возможность погружаться на дно океана и изучать подводный рельеф, а также получать сопутствующую информацию, предоставленную ведущими океанологами и морскими биологами. Кроме того, пользователи смогут более детально осмотреть океанические достопримечательности - такие как подводные вулканы или места крупных кораблекрушений. Еще одной опцией станет возможность проследить за маршрутами перемещений представителей океанской фауны, выбранных для наблюдений со спутника.

Представители Google отметили, что хотя океан занимает 70 процентов поверхности Земли, он до сих пор исследован лишь в незначительной степени. В компании надеются, что проект сможет стать особой площадкой для диалога между пользователями интернета и представителями научного сообщества.

Проект Google Ocean cтанет дополнением к картографическому сервису Google Earth, запущенному в июне 2005 года. В Google считают новый сервис некоммерческим, однако стоимость его создания не разглашается.

Лента.ру