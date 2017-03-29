Конгресс США отменил закон о защите персональных данных интернет-пользователей

Интернет-провайдеры в США в скором времени уже не будут должны спрашивать разрешения пользователей, чтобы делиться их персональными данными с маркетинговыми фирмами и другими участниками рынка, передает Русская служба Би-би-си.

Палата представителей конгресса США проголосовала за отмену введенного при администрации Барака Обамы закона, обязывающего интернет-провайдеров получать разрешение на использование личных данных пользователей, включая такие, как местоположение клиента и история его посещений интернет-сайтов.

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Сторонники такого решения утверждают, что это повысит конкуренцию на рынке, критики опасаются, что отмена закона сильно ударит по правам потребителей.

Ожидается, что президент Трамп в ближайшее время одобрит это решение Конгресса.

Отмены закона активно добивались такие крупные игроки рынка коммуникаций как Verizon, AT&T и Comcast, которые утверждали, что компании, предоставляющие интернет-услуги, регулировались более жестко, чем, к примеру, Google или Facebook.

Закон, принятый при Бараке Обаме в октябре прошлого года, незадолго до избрания Дональда Трампа, должен был вступить в силу к концу этого года.

Он предполагал обязанность интернет-провайдеров запрашивать у потребителей разрешение на использование их личных данных, таких как точные координаты, информация о финансах, здоровье, детях, номера социальных страховок, адреса посещаемых сайтов, использование приложений и содержание посланий.

Более того, интернет-компании были бы обязаны предоставить пользователям право отказаться предоставлять и более открытую информацию, например, адреса электронной почты.

Решение Конгресса возмутило защитников прав пользователей интернета.

"Сегодня конгресс в очередной раз доказал, что его больше заботят интересы финансирующих его корпораций, чем безопасность их избирателей", - заявила одна из руководителей правозащитной группы Fight for the Future ("Борьба за будущее") Эван Грир.

Активисты уже запустили кампанию, чтобы рассказать людям, кто именно из конгрессменов выступил за отмену закона, чтобы они "пожалели об этом, когда придет день выборов".