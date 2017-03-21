Каплевидный, как первый: СМИ рассказали о дизайне нового iPhone 8

Новый iPhone 8 компании Apple, который ожидается осенью 2017 года, будет внешне похож на оригинальный iPhone, сообщает корейский портал ET News со ссылкой на анонимный источник.

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По данным источника, смартфон будет иметь "каплевидный дизайн", то есть задняя панель и боковые грани будут более скругленными, чем у нынешних моделей смартфона. Отмечается, что таким образом в компании пытаются воссоздать дизайн самого первого iPhone, который был представлен 10 лет назад.

"Задняя крышка нового iPhone 8 будет выполнена из стекла. Это стекло будет закруглено по всем четырем сторонам", - добавил источник.

Ранее УНИАН сообщал, что компания Apple планирует выпустить iPhone 8 с 5,8-дюймовым OLED-дисплеем. При этом ранее источники Nikkei указывали на то, что старшая версия телефона получит 5,5-дюймовый экран.

Также сообщалось, что новый iPhone с изогнутым OLED-дисплеем лишится разъема Lightning. Вместо него Apple оснастит смартфон портом USB-C.