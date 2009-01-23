Началась разработка гелеобразного ракетного топлива

Большой коллектив исследователей начал работу над созданием гелеобразного ракетного топлива. В разработке принимают участие инженеры и специалисты пищевой промышленности, сообщается в пресс-релизе Университета Пурдью.

В современных ракетах в основном используется жидкое или твердое топливо. При использовании жидкого топлива существует опасность протечек, а твердое не позволяет гибко варьировать параметры горения. Ученые считают, что гелеобразное топливо, сочетающее характеристики твердого и жидкого, поможет преодолеть эти трудности.

Предполагается, что топливо будет распыляться в камеру сгорания. Мощность двигателя будет регулироваться изменением размера и количества капель. Однако свойства гелей изучены значительно хуже, чем свойства жидкостей и твердых тел. Так как в пищевой промышленности гелеобразные вещества используются относительно часто, разработчики нового топлива решили воспользоваться опытом коллег. В ходе исследования будет создана компьютерная модель, показывающая, как будут образовываться и вести себя в двигателе капли различного размера.

Проект финансируется исследовательским отделом американской армии. На пятилетнюю разработку топлива ведомство выделило 6,4 миллиона долларов.

Лента.ру