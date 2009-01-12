Министерство просит Президента отменить указ о цифровом ТВ

Министерство транспорта и связи просит Президента Украины отменить указы Президента от 26 и 24 декабря 2008 года о приостановке постановления Кабинета министров об утверждении Госпрограммы перехода на цифровое телерадиовещание (№1085 от 26 ноября 2008 года) и о переподчинении Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) от Госкомтелерадио Министерству транспорта и связи (№1039 от 26 ноября 2008 г.). Копия соответствующего письма министерства, датированного 12 января 2009 г., имеется в распоряжении УНИАН.

В документе отмечается, что реализация программы перехода на цифровое вещание не означает отказа от аналогового телерадиовещания, а также приводятся другие аргументы. Кроме того, в письме говорится, что инициатива Минтранссвязи относительно возвращения концерна РРТ в сферу управления министерства в значительной степени связана именно с необходимостью внедрения цифрового вещания.

Также в документе идет речь о том, что концерн исторически относится к отрасли связи и в сфере управления Госкомтелерадио находился только с 1995 по 2001 гг., а также с середины 2007 г. и до настоящего времени.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2008 г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие решения правительства о передаче Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения в сферу управления Министерства транспорта и связи.

По мнению В.ЮЩЕНКО, передача концерна в сферу управления Минтранссвязи нарушает целостность единой системы управления государственной составляющей информационного пространства Украины, сделает невозможным выполнение задач по реализации единой сбалансированной государственной политики в информационной сфере, приведет к возникновению проблем, явлений и факторов, создающих опасность национальным интересам Украины в этой сфере, и негативно повлиеют на общественное развитие и реализацию ее интеграционных устремлений.

Справка УНИАН. Концерн РРТ создан в 1972 году, в его ведении находится практически вся сеть теле- и радиотрансляции в Украине. В состав концерна входит 31 государственное предприятие, из них 25 - областные радиотелевизионные вещательные центры. Доход концерна в 2005 году составил 226,4 млн. грн.