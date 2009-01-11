Европа объявит вне закона большие плазменные телевизоры

Производство и реализация популярных плазменных телевизоров с большим энергопотреблением может быть запрещено в Европе уже весной этого года. В рамках программы по борьбе с изменениями климата европейские страны примут новые стандарты потребления энергии для этого типа бытовых устройств, сообщает британская The Independent.

Как сообщили изданию в Министерстве окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании, планируемые меры будут способствовать исчезновению из продажи неэффективных в энергетическом отношении телевизоров, а новая система маркировки позволит покупателям выбрать телевизоры с наименьшим расходом электроэнергии.

По информации издания, плазменный телевизор с 42-дюймовым экраном в среднем потребляет около 822 киловатт-часов электроэнергии в год, в то время как жидкокристаллический телевизор такого же размера расходует всего 350 киловатт-часов в год.

За последние 30 лет количество электроприборов в средней британской семье возросло с 17 до 47, а количество потребляемой ими энергии возросло более чем вдвое. В министерстве считают, что значительная доля роста энергопотребления приходится на более чем 60 миллионов находящихся в домашних хозяйствах телевизоров.

Подобные шаги разрабатываются также правительствами других стран, в том числе Соединенных Штатов, где 275 миллионов телевизоров потребляют за год столько же электроэнергии, сколько вырабатывают десять угольных электростанций.

Лента.ру