Шкиряк предлагает заблокировать в Украине Mail.ru

Он призвал людей открывать собственные страницы в Facebook,Twitter, Google, говорится в его сообщении в соцсети.

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"Где угодно, но только не в соцсетях Мордора! Я категорически против существования в Украине соцсетей, которые контролируются страной-агрессором и активно наполняются провокационным, вредным, антигосударственным контентом!" - подчеркнул Шкиряк.

"А еще я считаю, что целесообразно отрезать и заблокировать mail.ru!" - заявил советник главы МВД.

Ранее Шкиряк предлагал заблокировать в Украине российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники" в рамках борьбы с информационной агрессией России и для предотвращения антиукраинских проявлений.