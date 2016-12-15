Yahoo сообщила о похищении данных миллиарда пользователей

Хакерская атака имела место в августе 2013 года, говорится в заявлении компании, передает РБК со ссылкой на Reuters.

В сентябре этого года компания сообщила об утечке данных 500 млн учетных записей своих пользователей в результате хакерской атаки в 2014 году. Yahoo! считает, что этот новый вскрытый инцидент и атака 2014 года, скорее всего, имели разное происхождение.

Читайте такжеYahoo по требованию спецслужб создала программу для анализа писем пользователей - СМИ

До этого хакерская атака 2014 года, в ходе которой были похищены данные 500 млн пользователей, считалась крупнейшей, отмечает агентство.

В сообщении Yahoo! также сказано, что данные были похищены «неустановленной третьей стороной», компания работает в тесном контакте с правоохранительными органами.

Среди похищенной хакерами информации могли быть имена пользователей, их адреса электронной почты, номера телефонов, даты рождения, логины и пароли, а также другая личная информация. Предположительно, данные платежных карт и информация о банковских счета похищены не были, говорится в сообщении компании.