Nokia представила новый смартфон N95 (фото)

Компания Nokia представила новый смартфон N95 в рамках специалированного мероприятия в Нью-Йорке. Новинка от финского гиганта телефоностроения будет оборудована 5-мегапиксельной цифровой камерой и поддерживает стандарт мобильной связи HSDPA, благодаря чему N95 способен работать по беспроводному соединению со скоростью до 3,6 мегабит в секунду, сообщается на сайте Mobiletracker.

Помимо доступа к мобильным сервисам нового поколения и возможности делать высококачественные фотоснимки (оптика встроенного цифровика сделана специалистами Carl Zeiss), будущие обладатели N95 смогут слушать музыку (благодаря встроенному MP3-плееру), обмениваться файлами и не только с помощью Bluetooth, а также работать с документами и электронной почтой.

Выполненный в форм-факторе двухстороннего слайдера (открыл N95 в одну сторону - полчился плеер, в другую - телефон) мобильник поддерживает карты памяти MicroSD. Стоимость N95 составит около 550 евро (700 долларов).

Лента.ру