Ученые узнали, когда в сутках будет 25 часов

Об этом рассказала астрофизик Джиллиан Скаддер, передает Forbes.

Так, отмечается, что увеличение суток на Земле зависит от скорости ее вращения, на что влияет и Луна - спутник планеты.

Вращение нашей планеты, на которое влияет и Луна, - достаточно медленное, со временем оно еще замедлится.

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"За последние 100 лет Земля замедлила свое вращение на 0,0014 секунды", - говорится в сообщении.

Если это замедление вращения будет продолжаться и дальше, то ученые подсчитали, за сколько лет световой день Земли будет длиться 25 часов.

Для того, чтобы до суток можно было добавить еще один час, необходимо будет ждать еще 180 миллионов лет, подчеркнули ученые.