Новый год наступит позже на одну секунду

Таким образом, Новый 2017 год наступит в 11:59:60, передает Quartz.

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Такое решение приняла Международная служба вращения Земли (International Earth Rotation and Reference Systems Service, IERS), расположенная в Париже. Добавление произойдет для того, чтобы время UTC не отличалось от UT1 (среднее солнечное время) более чем на 0,9 секунды. Добавление еще одной секунды происходит регулярно, начиная с 1972 года.

Чаще всего такие мероприятия происходят в июне и декабре високосных годов (в них в феврале 29 суток).

За время существования системы было произведено 26 добавлений и в последний раз координационная секунда была добавлена 30 июня 2015 года. Отмечается, что в будущем дополнительные секунды могут вводиться чаще, так как вращение Земли постепенно замедляется, а разница между UTC и UT1 растет.