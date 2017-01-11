Ученые назвали новый вид приматов в честь главного героя "Звездных войн"

12:11, 11 января 2017
Наука и IT
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Генетическое исследование подтвердило, что обитающие в тропических лесах на юго-западе Китая белобровые гиббоны сильно отличаются от собратьев и относятся к ранее неизвестному науке виду приматов. Зоологи назвали новый вид Скайуокером в честь одного из главных героев знаменитой киносаги "Звездные войны".

Новый вид приматов похож на обитающих в джунглях Азии белобровых гиббонов хулоков / SAM TURVEY

Исследование группы ученых из Зоологического общества Лондона опубликовано в журнале American Journal of Primatology, сообщает «Би-би-си».

Новый вид приматов похож на обитающих в джунглях Азии белобровых гиббонов хулоков, у которых не только белые брови, но и светлая борода. Открытый учеными вид гиббонов отличается отсутствием бороды.

Доктор Сэм Тарвей из Зоологического общества Лондона, который участвовал в исследовании, пояснил Би-би-си, что гиббоны были обнаружены в регионе, где численность многих животных стремительно сокращается из-за сужения ареала обитания и браконьерства.

По оценке ученых, в Китае обитают около 200 гиббонов нового вида. Популяция этих гиббонов есть также в Мьянме, но точное число обитающих там особей неизвестно. Ученые предупреждают, что новый вид гиббонов находится на грани уничтожения.

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