Вспышка озарила все вокруг: в небе над Хакасией сгорел метеорит (видео)

Об этом сообщает ИА «Хакасия».

Сообщается, что мгновенная вспышка озарила все вокруг, на мгновение казалось, что это такой скачок напряжения в электросети. Когда огненный шар летел над поселком Майна и Черемушки - в городе стало видно, как днем.

Как пояснили ИА "Хакасия" в Единой дежурно-диспетчерской службе Саяногорска, это метеорит или его осколок, который сгорел в плотных слоях атмосферы. На самом деле он был так высоко в небе, что жители Саяногорска подумали, что это происходит именно в небе над городом. На самом деле редкое явление видели жители Аскизского района, поселка Шушенское и других территорий. Шар словно упал в горах или тайге.

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Небесное явление, как заверил дежурный ЕДДС, не стало причиной ЧП. В городе не нарушены подача воды, электричества, есть связь. Да и Саяно-Шушенская ГЭС не пострадала от метеорита. Хотя пресс-службы СШ ГЭС и Управления МЧС России по Хакасии ничего не сообщают по данному поводу.

Как сообщал УНИАН, ученые из Аргентины сообщили об обнаружении в провинции Эль-Чако на севере страны метеорита весом более 30 тонн.