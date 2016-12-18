Ученые открыли еще одну звезду, затмеваемую неизвестным объектом

Звезда RIK-210 находится в так называемой OB-ассоциации Скорпиона — Центавра — в 472 световых годах от Солнца, передает ZN.UA.

Провалы в ее блеске достигают 15%, но, в отличие от звезды Табби, затмения происходят с периодичностью 5,67 суток и синхронизированы с периодом вращения самой звезды.

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С помощью спектрометрических наблюдений ученые исключили возможность того, что затмения вызываются второй, менее яркой, звездой или коричневым карликом.

Кроме того, затмения не могут быть вызваны одиночным сферическим телом, поскольку каждый раз имеют разную форму и продолжительность. По мнению ученых, причиной затмений может стать облако аномально холодной плазмы внутри магнитосферы, вращающееся синхронно с самой звездой.

Ранее профессор Левенского католического университета в Бельгии Леен Дечин рассказала, что Солнце может уничтожить все живое на Земле через пять миллиардов лет, когда станет красным гигантом.