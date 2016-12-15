NASA запустило крылатую ракету со спутниками исследования ураганов (видео)

Самолет Stargazer L-1011, который выводит крылатую ракету с космическими аппаратами на необходимую для старта высоту, поднялся в воздух с мыса Канаверал в 14:35 по Киеву, передает РИА Новости.

В 15:37 оператор на борту самолета выпустил ракету, через пять секунд свободного падения включился двигатель ракеты. Через 14 минут космические аппараты достигнут расчетного места на рабочей орбите.

Старт Pegasus ранее дважды переносился, сначала по техническим причинам, затем из-за сбоя программного обеспечения космического корабля.

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"Отделение всех восьми спутников CYGNSS подтверждено, миссия успешна, поздравляем CYGNSS!", — сообщил ведущий трансляции через 15 минут полета под аплодисменты сотрудников Центра управления полетами.

Система CYGNSS, в которую входят восемь малых спутников, предназначена для измерения силы ветра над поверхностью океана во время прохождения штормов и циклонов. Полученные данные позволят специалистам изучить взаимодействие земных океанов и воздушных масс в центре ураганов для лучшего понимания их формирование и поведения.

Ракета Pegasus является первой в мире крылатой ракетой для запуска коммерческих спутников на низкую околоземную орбиту, разработанной частной компанией.