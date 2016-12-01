СМИ: Российский космический грузовик "Прогресс", скорее всего, упал

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что корабль, скорее всего, вышел на нерасчетную орбиту и не сможет долететь до Международной космической станции. "Учитывая, что двигатели третьей ступени ракеты-носителя проработали недостаточное время, корабль, скорее всего, уже упал в районе Китая или в районе Тихого океана", - сказал собеседник агентства. По его словам, нештатная ситуация возникла раньше, чем произошло отделение корабля от ракеты. "Если за 150 секунд до отделения происходит такое, то трудно ожидать чего-то другого. Скорее всего, он потерян", - подчеркнул источник.

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"Возможно, корабль и отделился... но в итоге начал снижаться и сгорел в атмосфере", - добавил он. Собеседник сообщил, что нештатная ситуация произошла на этапе работы двигателя третьей ступени РД-0110 производства воронежского КБ химавтоматики (КБХА). "Телеметрия пропала на 383-й секунде, это этап работы двигателя третьей ступени РД-0110", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель "Союз-У" с "Прогрессом" стартовала с Байконура, состоялось отделение корабля от третьей ступени ракеты. На борту корабля 2,5 тонны груза, в частности, топливо для дозаправки МКС, вода и воздух, научное оборудование и комплектующие, контейнеры с продуктами питания, одежда, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада на станцію прибули космонавти в складі 50-ї експедиції.