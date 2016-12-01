После потери "Прогресса" Россия может остаться без средств доставки в космос - СМИ

В России допускают, что страна может остаться без средств доставки грузов в космос. Об этом сообщает «Lenta.ru» со ссылки на источники в космической сфере, комментируя возможные причины падения космического грузовика «Прогресс М».

По словам источника, корабль «Прогресс» потерпел крушение потому, что «Роскосмос» отказался от современных ракет-носителей «Союз-2.1 а» в пользу устаревшей модификации «Союз-У».

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«Такими темпами нам не будет на чем запускать наши "Прогрессы" и мы не обойдемся без помощи американцев: после потери грузового корабля в апреле 2015 года мы были вынуждены перейти с современного носителя" Союз-2.1 а "старый и проверенный" Союз-У ". Теперь и с ним, кажется, проблемы », - уточнил источник.

Напомним, российский космический грузовой корабль «Прогресс МС» разбился. Его обломки вероятно упали в Туве. Об этом пишут росЗМІ со ссылкой на источники в силовых структурах.

Сейчас организованы поиски обломков космического грузовика. Читайте также Русский космический грузовик "Прогресс" потеряла контакт с Землей Официального подтверждения информации пока нет.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель "Союз-У" с "Прогрессом" стартовала с Байконура, произошло отделение корабля от третьей ступени ракеты. На борту корабля 2,5 тонны груза, в частности, топливо для дозаправки МКС, вода и воздух, научное оборудование и комплектующие, контейнеры с продуктами питания, одежда, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября на станцию прибыли космонавты в составе 50-й экспедиции.