Американским военным запретили использовать флэшки и DVD

Американским военным запретили использовать внешние носители информации, например, флэшки и DVD, при работе с ПК, сообщает FoxNews. Причина запрета - участившиеся кибератаки на компьютеры Пентагона

Известно, что в настоящее время в военной компьютерной сети обнаружен вирус. Его происхождение и способ проникновения в сеть военные не сообщают. Они лишь подчеркивают, что делают все для его скорейшей ликвидации.

Американские военные компьютеры являются частью глобальной информационной сети (GIG), включающей 17 миллионов машин. По словам военных, ежедневно наблюдается множество попыток проникнуть в GIG. Сколько из них заканчиваются успехом, не сообщается.

Лента.ру